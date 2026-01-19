पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच हाईकमान ने बुलाई अहम मीटिंग

पंजाब कांग्रेस में अंदरुनी कलह बढ़ता ही जा रहा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब कांग्रेस में अंदरुनी कलह बढ़ता ही जा रहा है। आपसी मतभेदों और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक 23 जनवरी को नई दिल्ली में बुलाने का फैसला किया है।

बताया जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन के भीतर चल रही असहमति को दूर करना और चुनाव से पहले एकजुट रणनीति तैयार करना है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सभी नेता आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आएं और चुनावी मैदान में मजबूती से उतरें। बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है, जिनमें पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ-साथ दूसरे सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे।

चर्चा के दौरान चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे और आगामी कार्यक्रमों को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के बाद पार्टी की दिशा और चुनावी तैयारियों को लेकर स्पष्ट रोडमैप सामने आ सकता है, जिससे पंजाब में कांग्रेस को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

