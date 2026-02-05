पंजाब केसरी समूह के दफ्तरों पर GST रेड, BJP नेता सुभाष शर्मा ने घेरी आम आदमी पार्टी सरकार

पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पंजाब डेस्क : पंजाब भाजपा के उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पंजाब केसरी समूह के दफ्तरों और प्रेस पर आज दोपहर पंजाब के GST विभाग द्वारा की गई रेड बेहद चिंताजनक है। डॉ. शर्मा के अनुसार यह कार्रवाई जांच से ज्यादा मीडिया को संदेश देने की कोशिश लगती है।

डॉ. सुभाष शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को दबाया नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या अब पंजाब में सच दिखाना भी अपराध बन गया है। मीडिया संस्थानों पर छापे डालकर डर का माहौल बनाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया पर दबाव बनाना किसी भी सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। अगर सरकार की नीतियां सही हैं तो उनका जवाब दिया जाए, न कि अलग-अलग विभागों को भेजकर छापेमारी कराई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ है और उस पर किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

