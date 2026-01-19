Punjab Roadways Bus में सफर कर भावुक हुए Diljit Dosanjh, बोले-पिता की याद आ गई

Edited By Kamini,Updated: 19 Jan, 2026 03:32 PM
पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने एक भावुक पोस्ट शेयर की है।
पंजाब डेस्क: पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने एक भावुक पोस्ट शेयर की है। दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर-2’ के सेट से एक और वीडियो साझा की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ भारतीय वायुसेना के वीर योद्धा निर्मल सिंह सेखों का किरदार निभाते नजर आएंगे, जिन्होंने दुश्मन के 5–6 लड़ाकू विमानों को मार गिराकर देश का गौरव बढ़ाया था।
वीडियो में दिलजीत दोसांझ को एक पंजाब रोडवेज की बस में सफर करते हुए देखा जा सकता है। बस में बैठे दिलजीत पुराने दिनों को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब भी वह पंजाब रोडवेज की बस देखते हैं, उन्हें अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि उनके पिता पंजाब रोडवेज में काम करते थे। पंजाब रोडवेज बस में बैठकर ऐसे लगता है जैसे कि ये घर की ही बस हो।
वही दिलजीत दोसांझ ने कहा कि, “यह बस बिल्कुल अपने घर जैसी लगती है। अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ अपना सा लगता है। अगर मैं इस दुनिया से बिना कुछ बताए चला जाऊं, तो समझ लेना मैं खुश ही गया हूं।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाबी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जहाजों में सफर कर लें या बड़े-बड़े देशों की यात्रा कर लें, लेकिन अपनी मिट्टी और अपनेपन की खुशबू हमेशा दिल में बनी रहती है। दिलजीत दोसांझ का यह वीडियो फैंस के दिलों को छू रहा है और लोग उनकी सादगी और जड़ों से जुड़े रहने की भावना की खूब सराहना कर रहे हैं।
