School Time Change : इस राज्य के स्कूलों का बदला टाइम टेबल, भीषण गर्मी के कारण सरकार ने उठाया ये कदम

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में जिला प्रशासन ने बढ़ते तापमान के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलों के लिए बदला हुआ समय 16 मार्च से लागू होगा।

नेशनल डेस्कः महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में जिला प्रशासन ने बढ़ते तापमान के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूलों के लिए बदला हुआ समय 16 मार्च से लागू होगा।



जिला प्रशासन के अनुसार जिले के लगभग 3,080 स्कूल अब सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाने से छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस बदलाव से छात्रों, खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।



इस बीच, मध्य महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तापमान जलगांव में दर्ज किया गया है, जहां पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज़ गर्मी की वजह से अधिकारियों ने जिले के सभी स्कूलों को सुबह के सत्र में चलाने का आदेश दिया है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर की तेज़ गर्मी में बाहर न निकलें।



लोगों से कहा गया है कि वे सिर्फ ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें, सही सावधानी बरतें और खूब पानी पिएं। हीटस्ट्रोक और बढ़ते तापमान के खतरे को देखते हुए, चिकित्सा प्रणाली को भी अलर्ट पर रखा गया है। जिला कलेक्टर रोहन घुगे ने लोगों से अपील की है कि वे गर्मी से खुद को बचाने के लिए ज़रूरी सावधानी बरतें और चल रही लू के दौरान सतर्क रहें।