Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 04:22 PM

highcourt big decision regarding recruitment of firemen in punjab

पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल, फायरमैन के लिए आरक्षित 461 पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पदों ...

चंडीगढ़: पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल, फायरमैन के लिए आरक्षित 461 पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पदों के लिए कोई भी महिला उम्मीदवार योग्यता पूरी नहीं कर पाई है। इस वजह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर ये सभी सीटें पुरुष उम्मीदवारों को देने की मंजूरी दे दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!