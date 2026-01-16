पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल, फायरमैन के लिए आरक्षित 461 पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पदों ...

चंडीगढ़: पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल, फायरमैन के लिए आरक्षित 461 पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित 461 पदों के लिए कोई भी महिला उम्मीदवार योग्यता पूरी नहीं कर पाई है। इस वजह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर ये सभी सीटें पुरुष उम्मीदवारों को देने की मंजूरी दे दी है।

