पंजाब में शुक्रवार से लगातार छुट्टियां! फिर लग गई मौज

चंडीगढ़ : पंजाब में शुक्रवार, यानी 23 जनवरी को पंजाब में रिजर्व छुट्टी रहेगी। साल 2026 के ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, इस दिन बसंत पंचमी और सतगुरु राम सिंह जी का जन्मदिन है, जिसकी वजह से पंजाब में रिजर्व छुट्टी घोषित की गई है। 23 तारीख को शुक्रवार है। इसके बाद, शनिवार और रविवार को लगभग सभी कर्मचारियों की छुट्टी है।

उसके बाद, 26 जनवरी को भी पूरे देश में रिपब्लिक डे की छुट्टी है। यहां आपको यह भी बता दें कि रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने वाले बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। इसका सीधा मतलब है कि इस महीने कई छुट्टियां एक साथ आ रही हैं। इसलिए, परिवार के साथ कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है।

