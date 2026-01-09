जेल में बंद Bikram Majithia को बड़ा खतरा! पंजाब पुलिस ने जारी किया अहम अलर्ट

पंजाब पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस, पंजाब ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) ने शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को...

पंजाब डैस्क : पंजाब पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस, पंजाब ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) ने शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को निशाना बनाने की साजिश रची है। बिक्रम सिंह मजीठिया वर्तमान में नाभा जेल, पंजाब में बंद हैं।

इस संदर्भ में पुलिस विभाग ने संबंधित सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और उचित सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस ने बताया कि इस सूचना को सार्वजनिक करने से सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे केवल आवश्यक अधिकारियों के बीच साझा करने की हिदायत दी गई है। पुलिस विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा सतर्कता बरतने और मामले को गंभीरता से लेने का आह्वान किया है।