बांग्लादेश में चुनाव से 2 दिन पहले हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक हिंसा की एक और गंभीर घटना सामने आई है। मयमनसिंह जिले में 62 वर्षीय हिंदू व्यापारी सुशेन चंद्र सरकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर वारदात को अंजाम दिया।

Dhaka: बांग्लादेश में राष्ट्रीय संसदीय चुनाव से ठीक दो दिन पहले एक हिंदू व्यापारी की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। यह घटना देश के मयमनसिंह जिले में हुई, जिससे चुनावी माहौल में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक की पहचान 62 वर्षीय सुशेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है, जो एक चावल व्यापारी थे और दक्षिणकांडा गांव के निवासी थे। उनकी दुकान “भाई भाई एंटरप्राइज” बोगरा बाजार चौराहे पर स्थित थी।

पुलिस के अनुसार, यह हत्या 9 फरवरी की रात करीब 11 बजे हुई। अज्ञात हमलावरों ने सुशेन चंद्र सरकार पर धारदार हथियार से हमला किया, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दुकान के अंदर ही छोड़ दिया और फिर शटर बंद कर फरार हो गए। जब देर रात तक सुशेन चंद्र सरकार घर नहीं लौटे, तो उनके परिजनों ने तलाश शुरू की। पुलिस के मुताबिक, परिवार के लोग जब दुकान पहुंचे तो उन्होंने उन्हें खून से लथपथ हालत में मृत पाया।

यह घटना उसी मयमनसिंह जिले में हुई है, जहां हाल ही में एक अन्य हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास को कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीटकर मार डाला गया था और बाद में उसका शव जला दिया गया था। इन घटनाओं ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है, लेकिन हमलावरों की पहचान या गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाओं को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।