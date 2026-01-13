कहां हैं आतिशी? लापता पोस्टर से गरमाया सियासी माहौल, कपिल मिश्रा ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है।

पंजाब डेस्क: दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। मिश्रा का कहना है कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में गुरुओं पर हो रही चर्चा के दौरान आतिशी ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।

यह चर्चा सिख धर्म के महान शहीद गुरु तेगबहादुर, भाई मतिदास, भाई सतिदास और भाई दयाला की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही थी। मिश्रा के अनुसार, इस टिप्पणी से धार्मिक भावनाओं के साथ-साथ विधानसभा की मर्यादा को भी ठेस पहुंची है।

कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद से आतिशी न तो विधानसभा में नजर आई हैं और न ही मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने इसे जानबूझकर उठाया गया कदम बताया। मिश्रा ने आतिशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा— “जिसने अपराध किया है, वह फरार और लापता है।”

मंत्री ने यह भी कहा कि AAP पार्टी आतिशी को मीडिया से दूर रख रही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब के संसाधनों और पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों को डराया जा रहा है।

मिश्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की कि वे इस मामले में “पाप के भागीदार” न बनें। उन्होंने कहा कि आतिशी के शब्द रिकॉर्ड में हैं और सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। कपिल मिश्रा के मुताबिक, विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी को कई बार सदन में बुलाया, लेकिन वह न तो आईं और न ही अपना पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीति से अधिक आस्था और विधानसभा की गरिमा से जुड़ा हुआ है। अंत में मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि उन्हें समय रहते आतिशी से माफी मंगवानी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने आतिशी से अपील की कि वे सामने आएं और जनता को जवाब दें।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here