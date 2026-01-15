लुधियाना कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अजमल अब्दुल के नाम से आई E-Mail, जांच शुरू

कोर्ट को मानव बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, अजमल अब्दुल के नाम से आई थी ई-मेल, पुलिस के केस दर्ज कर जांच की शुरू

लुधियाना (राज): महानगर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक सिरफिरे ने लुधियाना ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स को दहलाने की धमकी दी थी। यह ई मेल अजमल अब्दुल राज के नाम से आई थी। जिसने मानव बम के जरिए धमाका करने की बात कही थी। पुलिस का मानना हैं कि ये नाम फेक है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात अजमल अब्दुल राज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है



जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा संदेश rajeevan_ajmal@outlook.com नामक ई-मेल आईडी से भेजा गया है। भेजने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान अजमल अब्दुल राज के रूप में बताई है। ई-मेल में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ज्यूडिशियल कॉम्प्लेक्स लुधियाना में मानव बम का इस्तेमाल कर बड़ा धमाका किया जाएगा। इस गंभीर मामले को देखते हुए माननीय सेशन जज साहब के कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है।



अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज करने और जांच के आदेश दिए हैं। जिसके बाद पुलिस ने ई-मेल के तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है ताकि आरोपी की लोकेशन का पता लगाया जा सके। साइबर सेल की टीमें इस ई-मेल के स्रोत को खंगालने में जुट गई हैं। साथ ही, कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने-जाने वाले संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है।