Daily horoscope : आज इन राशियों के जीवन से दूर होगी नकरात्मकता
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 03 Mar, 2026 07:44 AM
मेष : संतान के सुपोर्टिव रुख के कारण आपको हर फ्रंट पर किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी, मगर खर्चों के कारण अर्थ दशा कुछ टाइट रहेगी।
वृष: कोर्ट-कचहरी के काम निपटाने के लिए समय बेहतर, बड़े लोगों में आपका लिहाज पैठ बढ़ेगी, अर्थ दशा भी बेहतर बनी रहेगी।
मिथुन: कामकाजी भागदौड़, व्यस्तता रहेगी, आप अपने कामकाजी कामों को उत्साही मन के साथ निपटा सकेंगे, सफलता साथ देगी।
कर्क: व्यापार कारोबार में लाभ वाला सितारा, भागदौड़ करने पर कोई कामकाजी बाधा मुश्किल हटेगी, धार्मिक कामों में रुचि।
सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा संतोषजनक, तेज प्रभाव बना रहेगा, मगर मौसम के एक्सपोइजर से अपना बचाव रखना ठीक रहेगा।
कन्या : सितारा नुकसान परेशानी वाला, इसलिए न तो उधारी में फंसें और न ही किसी के नीचे अपनी कोई पेमैंट फंसने दें।
तुला: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग लाभ देगी, वैसे आमतौर पर आप हर मोर्चा पर प्रभावी रहेंगे।
वृश्चिक: सरकारी कामों में कामयाबी मिलेगी, अफसर आपका लिहाज करेंगे और आपकी बात ध्यान, धीरज के साथ सुनेंगे।
धनु : नेक कामों में ध्यान, स्कीमों-प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने के लिए समय बेहतर, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।
मकर: सितारा पेट के लिए कमजोर, न तो किसी की जिम्मेदारी में फंसें और न ही किसी पर ज्यादा भरोसा करें।
कुंभ: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, शुभ कामों में ध्यान।
मीन : अशांत, बेचैन तथा डिस्टर्ब मन के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने की हिम्मत न कर सकेंगे।