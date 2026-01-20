पंजाब पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IPS अधिकारियों के तबादले

Edited By VANSH Sharma, Updated: 20 Jan, 2026 08:19 PM

पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं।

पंजाब डेस्क: पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला प्रशासनिक कारणों से लिया गया है और इसे तुरंत लागू किया गया है।

गृह मामलों विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी अपनी नई तैनाती वाली जगह पर तुरंत कार्यभार संभालेंगे। यह आदेश सक्षम अधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है—

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here