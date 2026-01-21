Main Menu

श्री हरिमंदर साहिब के सरोवर में वजू करने वाले नौजवान ने फिर मांगी माफी, जानें वजह

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 08:51 AM

muslim man apology

सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के पवित्र सरोवर में पिछले दिनों एक मुस्लिम युवक द्वारा

अमृतसर (सरबजीत): सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के पवित्र सरोवर में पिछले दिनों एक मुस्लिम युवक द्वारा वजू किए जाने की वीडियो वायरल हुई थी। इस वीडियो के बाद पैदा हुए विवाद को लेकर अब संबंधित युवक ने एक और वीडियो जारी कर दूसरी बार माफी मांगी है। दिल्ली का रहने वाला यह युवक नई वीडियो में हाथ जोड़कर कह रहा है कि उससे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी उसने एक वीडियो के जरिए माफी मांगी थी, लेकिन उस समय संगतों की ओर से आपत्ति जताई गई थी कि युवक हाथ जेबों में डालकर खड़ा था, जिससे उसकी माफी में गंभीरता नजर नहीं आ रही थी। इसी विरोध को देखते हुए युवक ने अब दूसरी वीडियो वायरल की है, जिसमें वह बेहद विनम्रता से हाथ जोड़कर सिख संगतों से माफी मांग रहा है।

वायरल वीडियो में युवक का कहना है कि गुरु घर के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा है, लेकिन उसे सिख रहित मर्यादा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने अपील की कि उसकी इस गलती को अनजानेपन के रूप में समझकर माफ कर दिया जाए। प्रशासन और शिरोमणि कमेटी की ओर से भी इस मामले की जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

