परगट सिंह ने स्कूल लैंड विवाद पर राज्य की AAP सरकार को घेरा, बोला तीखा हमला

पंजाब डैस्क : जालंधर से कांग्रेसी विधायक व नेता परगट सिंह ने राज्य की आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। परगट सिंह ने एक टवीट के जरिए भगवंत मान सरकार को निशाने पर लिया है तथा कहा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब में “शिक्षा क्रांति” का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन एक भी नया स्कूल या कॉलेज बनाने के बजाय अब सरकार स्कूलों के लिए आरक्षित सरकारी ज़मीन बेचने में जुट गई है।

लुधियाना के राजगुरु नगर में प्राथमिक स्कूल के लिए आरक्षित 1.05 एकड़ ज़मीन को अब एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए डायवर्ट किया जा रहा है। पहले पावर विभाग और मार्कफेड की ज़मीनें बेची गईं और अब स्कूल की ज़मीन भी बिक्री के लिए रखी जा रही है। यही है आम आदमी पार्टी की तथाकथित “शिक्षा क्रांति।”