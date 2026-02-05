Main Menu

पंजाब केसरी के हक में उतरे BJP नेता जीवन गुप्ता, कहा-“रेड करके रेस नहीं जीती जा सकती”

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 07:34 PM

bjp leader targets aap over gst raid on punjab kesari

पंजाब सरकार के तानाशाही रवैये के चलते पंजाब केसरी ग्रुप के परिसरों और प्रेस पर जीएसटी विभाग की रेड को लेकर भाजपा नेता जीवन गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने टवीट करते हुए कहा है कि 'रेड करके, रेस नहीं जीती जा सकती...

पंजाब डैस्क : पंजाब सरकार के तानाशाही रवैये के चलते पंजाब केसरी ग्रुप के परिसरों और प्रेस पर जीएसटी विभाग की रेड को लेकर भाजपा नेता जीवन गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने टवीट करते हुए कहा है कि ''रेड करके, रेस नहीं जीती जा सकती @BhagwantMann साहिब, अब और कुछ नहीं मिला तो आपने टैक्स को ही टूल बना लिया। समय आने वाला है जब पंजाब की जनता आपको जवाब देगी।''

बता दें कि पंजाब में मीडिया पर बढ़ते दबाव और पंजाब केसरी परिसरों पर GST रेड को लेकर कई बड़े नेता हक में उतरे हैं, वहीं अब भाजपा नेता जीवन गु्प्ता ने भी पंजाब सरकार पर हमला बोला है। सरकार की इस कार्रवाई को लोकतंत्र और प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया है, वहीं सरकार इसे कानूनी कार्रवाई करार दे रही है।

