    3. | क्या सच में हो गया परमिश वर्मा का तलाक! सोशल मीडिया पर वायरल Case Detail ने छेड़ी चर्चा

क्या सच में हो गया परमिश वर्मा का तलाक! सोशल मीडिया पर वायरल Case Detail ने छेड़ी चर्चा

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 01:17 PM

parmish verma divorce case detail

अभिनेता और सिंगर परमिश वर्मा इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं।

पंजाब डेस्क : पॉलीवुड अभिनेता और सिंगर परमिश वर्मा इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। परमिश वर्मा और उनकी पत्नी गुनीत ग्रेवाल के रिश्ते में दरार की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों हमेशा के लिए अपने रास्ते अलग करने डा रहे हैं पर इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

सोशल मीडिया पर वायरल जानकारी में कहा जा रहा है कि गुनीत ग्रेवाल ने दिसंबर 2025 में कनाडा के वैंकूवर में तलाक से जुड़ी अर्जी दाखिल की है। साथ ही यह भी चर्चा है कि ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट वेबसाइट पर सर्च करने पर परमिश वर्मा का नाम दिखाई दे रहा है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं।

PunjabKesari

इन खबरों को उस समय और बल मिला जब लोगों ने देखा कि परमिश और गुनीत ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, गुनीत ने कथित तौर पर वर्मा परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपनी फॉलो लिस्ट से हटा दिया है। इस सोशल मीडिया गतिविधि को लोग रिश्ते में तनाव का संकेत मान रहे हैं। बता दें कि परमिश वर्मा और गुनीत ग्रेवाल की शादी साल 2021 में हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। फिलहाल दोनों की ओर से कोई बयान नहीं आया है और सच्चाई की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

