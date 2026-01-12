Main Menu

Patiala Encounter: बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे 2 शूटर काबू

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 07:06 PM

patiala encounter

पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत पटियाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब गोल्डी ढिल्लों गैंग के 2 खतरनाक शूटर पुलिस एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए।

पटियाला (बलजिंदर): पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत पटियाला पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब गोल्डी ढिल्लों गैंग के 2 खतरनाक शूटर पुलिस एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) वरुण शर्मा ने बताया कि यह ऑपरेशन CIA पटियाला टीम ने SP (इन्वेस्टिगेशन) और DSP की लीडरशिप में किया है। 

एनकाउंटर की पूरी जानकारी पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोल्डी ढिल्लों गैंग के शूटर दविंदर सिंह निवासी चमकौर साहिब और अनुज कुमार निवासी गांव मानेमाजरा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। 12.01.2026 को जब पुलिस पार्टी ने गांव डालनपुर (बाईपास) के पास रोड ब्लॉक करके उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरोपी मोटरसाइकिल से उतरकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। इस दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों शूटरों के पैरों में गोली लगी। दोनों को घायल हालत में इलाज के लिए राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराकर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक .30 बोर की पिस्टल, एक .32 बोर की पिस्टल, 7 चले हुए राउंड और 3 जिंदा राउंड, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है।

बुजुर्ग पर हमला और फिरौती का खुलासा

SSP के मुताबिक, ये शूटर 12.12.2025 को गांव गंधेमाजरा के 70 साल के दर्शन सिंह पर हुए हमले में शामिल थे, जिन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जांच में पता चला है कि दर्शन सिंह के US में रहने वाले बेटे (प्रीत) से फिरौती मांगने वाले गुरप्रीत सिंह गोल्डी ढिल्लों ने फिरौती न मिलने पर अपने साथियों के जरिए यह हमला करवाया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों से गंभीरता से पूछताछ की जा रही है।

