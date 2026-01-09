Punjab में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुतला फूंका

आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा में सिख गुरुओं के बारे में की गई कथित टिप्पणी ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

होशियारपुर (अमरीक): आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की विधानसभा में सिख गुरुओं के बारे में की गई कथित टिप्पणी ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने होशियारपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। BJP कार्यकर्ताओं ने होशियारपुर के घंटाघर चौक पर आतिशी के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। इस मौके पर BJP के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश राय खन्ना ने कहा कि गुरुओं के लिए इस्तेमाल की गई ऐसी भाषा को सिख समुदाय और देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।

खन्ना ने कहा कि एक तरफ पूरा देश श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ मना रहा है और साहिबजादों की कुर्बानी को याद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ 'AAP' नेता गुरुओं की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि आम आदमी पार्टी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे नेताओं को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए।

मोगा में प्रदर्शन:

बधनी कलां (मनोज): इसी के साथ ही मोगा में आप नेता आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बधनी कला में विरोध प्रदर्शन किया और आतिशी का पुतला फूंका। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी एस.पी. मुख्तियार सिंह संधू ने कहा कि आतिशी का सिख गुरुओं के बारे में दिया गया बयान उनकी बहुत बड़ी नासमझी और छोटी सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं की कुर्बानी, शिक्षाएं, गरिमा और सम्मान सिख समुदाय के लिए लकीरें हैं और किसी को भी इन्हें पार करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि आतिशी का यह बेतुका और भड़काऊ बयान धार्मिक भावनाओं से खेलकर राजनीतिक फायदा उठाने की एक निंदनीय कोशिश है। उन्होंने साफ किया कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी इस बात का इशारा है कि पार्टी ऐसी सोच को चुपचाप सपोर्ट दे रही है जो किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। एस.पी. मुख्तियार सिंह संधू ने मांग की कि आम आदमी पार्टी आतिशी के खिलाफ तुरंत एक्शन ले और उन्हें सिख कम्युनिटी से सबके सामने और बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह समझा जाएगा कि पार्टी इस घटिया बयान से सहमत है।

उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे सिख गुरुओं की बेअदबी करने वाले हर नेता और पार्टी का सोशल बायकॉट करें ताकि भविष्य में कोई भी सिख नैतिकता पर उंगली उठाने की हिम्मत न कर सके। उन्होंने दो हिस्सों में कहा कि सिख धर्म की बेअदबी करने वालों को न तो माफ किया जाएगा और न ही भुलाया जाएगा। आखिर में उन्होंने दोहराया कि पंजाब BJP सिख सम्मान, परंपरा और नैतिकता की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ी है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर विनय कुमार पूर्व जिला अध्यक्ष, विक्की सितारा महासचिव, मंडल अध्यक्ष हैप्पी ढेसी, ​​बधनी कलां मंडल अध्यक्ष, अमरीक सिंह मंडल अध्यक्ष अजीत वाल, मलकीत सिंह पूर्व सरपंच लोहारा, लखबीर सिंह अध्यक्ष, विनोद कुमार बिलासपुर वरिष्ठ नेता, प्रदीप कुमार लाडी बधनी, सोनी भट्टी मंडल अध्यक्ष निहाल सिंह वाला आदि मौजूद थे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here