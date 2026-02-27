Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : आज इन राशियों के घर की कलह होगी दूर

Daily horoscope : आज इन राशियों के घर की कलह होगी दूर

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 07:59 AM

rashifal in hindi

मेष : आमतौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा

मेष : आमतौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।

वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने, अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, कामकाजी टूूरिंग भी लाभ देगी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कदम बढ़त की तरफ रहेगा।

मिथुन: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, मगर मौसम के एक्सपोइजर से अपना बचाव रखना चाहिए।

कर्क: सितारा खर्चों को बढ़ाने वाला, कामकाजी टूरिंग भी सूट न करेगी, दूसरों के झांसों, चक्रों में भी फंसने से बचना ठीक रहेगा।

सिंह : खेती उत्पादों, खादों, बीजों, करियाना वस्तुओं, गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।

कन्या : किसी अफसर का सॉफ्ट रुख आपकी किसी समस्या को सुलझाने के लिए इंस्ट्रूमैंटल हो सकता है, शत्रु कमजोर रहेंगे।

आज का राशिफल 27 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा  

Tarot Card Rashifal (27th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 27 फरवरी- तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प-तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे

Aaj Ka Good Luck ( 27th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

तुला: आम सितारा जोरदार, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, कामकाजी दशा ठीकठाक, नेक कामों में ध्यान, इरादों में मजबूती।

वृश्चिक: चूंकि सितारा पेट को अपसैट रखने वाला है, इसलिए खान-पान में उन चीजों को इस्तेमाल न करें, जो आपकी तबीयत को सूट न करती हों।

धनु :  व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मकर: शत्रु आप पर हावी होकर आपके लिए मुश्किलें परेशानियां पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनसे सचेत रहना सही रहेगा।

कुंभ: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, मनोबल बना रहेगा, आमतौर पर आप हर फ्रंट पर प्रभावी रहेंगे।

मीन : जमीनी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, शत्रु आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।

Aaj Ka Mesh Rashifal 27 February 2026: आज मेष राशि वालों के लिए खास सलाह, जानिए पूरा ज्योतिषीय विश्लेषण

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 February 2026: वृषभ राशि वालों के सपने होंगे साकार, बस ध्यान रखें ये बात

Aaj Ka Mithun Rashifal 27 February 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेंगे नए अवसर, आइए विस्तार से जानते हैं आज का मिथुन राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal 27 February 2026: आज कर्क राशि वाले माया जाल में फंसने से बचें, सही समय पर लें उचित निर्णय

Aaj Ka Singh Rashifal 27 February 2026: आज सिंह राशि वालों का शोहरत पाने का ख्वाब होगा पूरा...

Aaj Ka Kanya Rashifal 27 February 2026: कन्या राशि वालों की बेताब दिल की तमन्ना होगी पूरी

Aaj Ka Tula Rashifal 27 February 2026: तुला राशि वाले अपनी कूटनीतिक क्षमता और मधुर वाणी का सही उपयोग करें

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 27 February 2026: वृश्चिक राशि वालों की गुप्त योजनाएं होंगी पूरी

Aaj Ka Dhanu Rashifal 27 February 2026: आज धनु राशि वाले सही दिशा में लगाएं अपनी ऊर्जा, होंगे वारे-न्यारे

Aaj Ka Makar Rashifal 27 February 2026: मकर राशि वाले जल्दबाजी से बचें, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें

Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 February 2026: आज भविष्य की योजनाएं बनाना रहेगा उत्तम, ये है कुंभ राशि वालों का पूरा विश्लेषण

Aaj Ka Meen Rashifal 27 February 2026: मीन राशि वाले अपनी Intuition power पर रखें भरोसा, न बनें कान के कच्चे

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!