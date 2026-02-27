Daily horoscope : आज इन राशियों के घर की कलह होगी दूर
मेष : आमतौर पर मजबूत सितारा आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त तथा एक्टिव रखेगा, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।
वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने, अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, कामकाजी टूूरिंग भी लाभ देगी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग में कदम बढ़त की तरफ रहेगा।
मिथुन: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, तेज प्रभाव बना रहेगा, मगर मौसम के एक्सपोइजर से अपना बचाव रखना चाहिए।
कर्क: सितारा खर्चों को बढ़ाने वाला, कामकाजी टूरिंग भी सूट न करेगी, दूसरों के झांसों, चक्रों में भी फंसने से बचना ठीक रहेगा।
सिंह : खेती उत्पादों, खादों, बीजों, करियाना वस्तुओं, गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।
कन्या : किसी अफसर का सॉफ्ट रुख आपकी किसी समस्या को सुलझाने के लिए इंस्ट्रूमैंटल हो सकता है, शत्रु कमजोर रहेंगे।
तुला: आम सितारा जोरदार, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, कामकाजी दशा ठीकठाक, नेक कामों में ध्यान, इरादों में मजबूती।
वृश्चिक: चूंकि सितारा पेट को अपसैट रखने वाला है, इसलिए खान-पान में उन चीजों को इस्तेमाल न करें, जो आपकी तबीयत को सूट न करती हों।
धनु : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।
मकर: शत्रु आप पर हावी होकर आपके लिए मुश्किलें परेशानियां पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनसे सचेत रहना सही रहेगा।
कुंभ: धार्मिक तथा सामाजिक कामों में ध्यान, मनोबल बना रहेगा, आमतौर पर आप हर फ्रंट पर प्रभावी रहेंगे।
मीन : जमीनी कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, शत्रु आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।