Earthquake: कोलकाता में लगे भूकंप के झटके, लोग इमारतों से बाहर भागे

कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह अचानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि झटके अचानक आए और कई सेकंड तक महसूस किए गए। अब तक किसी तरह के बड़े नुकसान या घायल होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। भूकंप मापन केंद्र के...

नेशनल डेस्क: शुक्रवार को बांग्लादेश में आए 5.4 तीव्रता के भूकंप के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के आसपास के कई जिलों में तेज झटके महसूस किए गए। अचानक आए इन झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और एहतियातन कई लोग दफ्तरों और इमारतों से बाहर निकल आए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भूकंप का केंद्र ढाका के अगरगांव स्थित BMD सिस्मिक सेंटर के दक्षिण-पश्चिम में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई। कई लोगों के मोबाइल फोन पर आए भूकंप अलर्ट में तीव्रता करीब 5 बताई गई और केंद्र शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर दर्शाया गया।

कोलकाता के विभिन्न हिस्सों, खासकर ऑफिस कॉम्प्लेक्स और व्यावसायिक क्षेत्रों में मौजूद लोगों ने फर्नीचर के हिलने और इमारतों में कंपन महसूस होने की जानकारी दी। कई कमर्शियल हब में कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को लेकर अनिश्चितता के बीच तुरंत इमारतें खाली कर दीं और खुले स्थानों पर इकट्ठा हो गए।

फिलहाल किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।