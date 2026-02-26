Aaj Ka Good Luck ( 27th February 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck ( 27th February 2026): आज का दिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कर्म प्रधान है। शुभ फल पाने के लिए सही दिशा में प्रयास और उचित वैदिक उपाय (Upay) अत्यंत प्रभावी रहेंगे। नीचे सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक संकेत और विशेष उपाय दिए गए...

Aaj Ka Good Luck ( 27th February 2026): आज का दिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कर्म प्रधान है। शुभ फल पाने के लिए सही दिशा में प्रयास और उचित वैदिक उपाय (Upay) अत्यंत प्रभावी रहेंगे। नीचे सभी 12 राशियों के लिए आज का गुडलक संकेत और विशेष उपाय दिए गए हैं।



आज का विशेष गुडलक उपाय (सभी राशियों के लिए)

सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें।

घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं।

गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ रहेगा।



मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: कार्यक्षेत्र में अचानक अवसर मिलेगा।

क्या करें: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।

उपाय: “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9



वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: आर्थिक लाभ और अटका धन मिल सकता है।

क्या करें: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

उपाय: शुक्रवार को कन्याओं को खीर खिलाएं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6



मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: संचार और इंटरव्यू में सफलता।

क्या करें: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5



कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: परिवार से सहयोग और मानसिक शांति।

क्या करें: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

उपाय: सोमवार का व्रत रखने से लाभ।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2



सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि।

क्या करें: सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल दें।

उपाय: “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप।

शुभ रंग: नारंगी

शुभ अंक: 1



कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: नौकरी और व्यापार में तरक्की।

क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5



तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: प्रेम और साझेदारी में सफलता।

क्या करें: माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें।

उपाय: सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री दान करें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 7



वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: रुके हुए काम पूरे होंगे।

क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

उपाय: शनिवार को सरसों का तेल दान करें।

शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 8



धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता।

क्या करें: गुरु बृहस्पति को पीली दाल अर्पित करें।

उपाय: गुरुवार को गरीबों को केला दान करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

क्या करें: शनि मंदिर में दीपक जलाएं।

उपाय: “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8



कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नए अवसर और सामाजिक सम्मान।

क्या करें: जरूरतमंद को कंबल दान करें।

उपाय: शनिदेव को तिल अर्पित करें।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4



मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक सुधार।

क्या करें: भगवान विष्णु की आरती करें।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ अंक: 3 शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

