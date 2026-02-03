पंजाब के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौ+त

मुकेरियां के दिल्ली-जम्मू हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया

मुकेरियां: मुकेरियां के दिल्ली-जम्मू हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, घने कोहरे के कारण दृश्यता कम थी, इसी वजह से यह भयानक हादसा हुआ। टक्कर के बाद दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।