Gold Silver: गिरावट के बाद सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी, ETF में 10% तक उछाल

03 Feb, 2026

नेशनल डेस्कः लगातार तीन कारोबारी सत्रों की तेज गिरावट के बाद अब सोना और चांदी में राहत भरी वापसी देखने को मिल रही है। मंगलवार, 3 फरवरी को कीमती धातुओं की कीमतों में स्थिरता लौटती नजर आई, जिसका सीधा फायदा गोल्ड और सिल्वर ETF निवेशकों को मिला। खासतौर पर सिल्वर ETF में जोरदार तेजी दर्ज की गई।

MCX पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 3.49% की मजबूती के साथ ₹1,49,017 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, मार्च डिलीवरी वाली चांदी में 6.92% का उछाल देखने को मिला और यह ₹2,52,603 प्रति किलो पर कारोबार करती दिखी। हाजिर बाजार में आई इस तेजी का असर ETF सेगमेंट में भी साफ दिखाई दिया।

सिल्वर ETF में जबरदस्त उछाल

चांदी आधारित ETF ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया।

- HDFC Silver ETF में करीब 10% की तेजी दर्ज की गई।

- Kotak Silver ETF भी लगभग 10% ऊपर चढ़ा।

- SBI Silver ETF और Axis Silver ETF में करीब 9% का उछाल रहा।

- Nippon India Silver ETF और ICICI Prudential Silver ETF में करीब 5% की बढ़त देखने को मिली।

गोल्ड ETF में भी सुधार

- सिल्वर के साथ-साथ गोल्ड ETF में भी रिकवरी देखने को मिली।

- Axis Gold ETF और Tata Gold ETF में करीब 5% की तेजी आई।

- Aditya Birla Sun Life Gold ETF में लगभग 3% का रिटर्न मिला।

- Nippon India Gold ETF और LIC MF Gold ETF करीब 4% ऊपर बंद हुए।

एक्सपर्ट्स की राय

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि हालिया गिरावट किसी बड़ी कमजोरी का संकेत नहीं थी, बल्कि यह एक तकनीकी करेक्शन था। Geojit Investments के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी. के अनुसार, CME ग्रुप द्वारा मार्जिन बढ़ाए जाने के बाद बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे कीमतों पर दबाव आया। हालांकि अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती नजर आ रही है।

तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि MCX गोल्ड के लिए ₹1,43,000 से ₹1,45,000 का दायरा अब अहम रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। यदि सोना ₹1,50,000 के ऊपर मजबूती से टिकता है, तो आगे ₹1,65,000 से ₹1,70,000 तक की तेजी संभव है।

वहीं चांदी के लिए ₹2,20,000 से ₹2,35,000 का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि ₹2,60,000 से ₹2,70,000 के बीच रुकावट आ सकती है। कुल मिलाकर, हालिया गिरावट के बाद सोना और चांदी दोनों में दोबारा मजबूती के संकेत मिल रहे हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है।