    पंजाब के स्कूलों का फिर बदला समय, नोट कर लें नया Time Table

पंजाब के स्कूलों का फिर बदला समय, नोट कर लें नया Time Table

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 05:33 PM

punjab school timing change

पंजाब के स्कूलों का टाइम एक बार फिर बदल दिया गया है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब के स्कूलों का टाइम एक बार फिर बदल दिया गया है। कल से सभी स्कूल नए टाइम पर खुलेंगे। 22 जनवरी से सभी स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी दोपहर 3 बजे होगी, जबकि मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में छुट्टी दोपहर 3.20 बजे होगी।

दरअसल पंजाब में कड़ाके की ठंड और कोहरे को देखते हुए 21 जनवरी तक स्कूल खुलने का टाइम बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया था। अब मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और ठंड पहले से कम होने लगी है, जिसे देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने का टाइम पहले की तरह सुबह 9 बजे कर दिया है।

