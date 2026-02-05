Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट!  7-8 फरवरी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट!  7-8 फरवरी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 11:34 AM

punjab weather alert

पंजाब में सर्दी के मौसम के दौरान एक बार फिर घने कोहरे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।

पंजाब डेस्कः पंजाब में सर्दी के मौसम के दौरान एक बार फिर घने कोहरे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और रात के समय कम दृश्यता (विजिबिलिटी) के कारण आम जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पंजाब के लिए आने वाले दिनों की जिलेवार मौसम चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार, 5 से 8 फरवरी तक राज्य के कई हिस्सों में घना और कहीं-कहीं बहुत घना कोहरा पड़ने की संभावना है। इससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। IMD ने बताया कि 6 फरवरी को उत्तर और पूर्वी पंजाब के कुछ जिलों में कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि अन्य इलाकों में हालात धीरे-धीरे बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं 7 और 8 फरवरी को मौसम विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की है, जिससे लोगों को कोहरे से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!