पंजाब में फिर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Edited By Updated: 28 Jan, 2026 12:29 PM

punjab weather rain alert

बीते दिनों पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है।

पंजाब डेस्क : बीते दिनों पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि के बाद ठंड ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के औसत तापमान में करीब 2 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आने वाले दो दिनों में सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग द्वारा पंजाब में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक 28 से 30 जनवरी तक अधिकतर जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान ठंडी हवाओं के कारण तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक और गिरावट हो सकती है। 31 जनवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि 1 फरवरी को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने इस दिन कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

आज के लिए भी राज्य के अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट लागू है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

PunjabKesari

