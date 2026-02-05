Main Menu

‘पंजाब केसरी ग्रुप’ पर आज फिर Raid, पंजाब सरकार की यह कार्रवाई निंदनीय: सुनील जाखड़

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 04:12 PM

sunil jakhar spoke on the raid in punjab kesari group

‘पंजाब केसरी ग्रुप’ पर आज फिर स्टेट GST टीमों की रेड पर पंजाब BJP प्रधान सुनील जाखड़ ने  आम आदमी पार्टी पर तीखा तंज कसा है।

पंजाब डेस्क: ‘पंजाब केसरी ग्रुप’ पर आज फिर स्टेट GST टीमों की रेड पर पंजाब BJP प्रधान सुनील जाखड़ ने  आम आदमी पार्टी पर तीखा तंज कसा है। सोशल मीडिया (X)  पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि, ''पंजाब सरकार मीडिया की आवाज दबाने के लिए लगातार घटिया एक्शन ले रही है।

उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई के तौर पर GST के तहत आज फिर ‘पंजाब केसरी ग्रुप’ पर रेड की गई है। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई को बहुत निंदनीय बताया है। सुनील जाखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार मीडिया को दबाने की पॉलिसी से बाज आए, यह डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि BJP इसका कड़ा विरोध करती है।

