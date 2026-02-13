Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | पंजाब Weather Alert: 13 से 17 फरवरी के बीच बदलेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश

पंजाब Weather Alert: 13 से 17 फरवरी के बीच बदलेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 01:35 PM

punjab weather alert

पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। पंजाब में सर्दी अब ढलान पर है और दिन के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

पंजाब डेस्क : पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। पंजाब में सर्दी अब ढलान पर है और दिन के समय तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंडक बनी हुई है, लेकिन मौसम धीरे-धीरे गर्माहट की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ताजा पूर्वानुमान जारी किया है।

PunjabKesari

India Meteorological Department (IMD) के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 13 से 16 फरवरी तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। इन दिनों बारिश या घने कोहरे की संभावना नहीं जताई गई है। ठंडी हवाओं या शीतलहर को लेकर भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि 17 फरवरी को मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं। विभाग का अनुमान है कि इस दिन राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खासकर पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा जिलों में वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं बिजली चमकने की संभावना है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन यह अब भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। फरीदकोट में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया, जो इस समय के औसत से ज्यादा है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!