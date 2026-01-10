Main Menu

माघ मेले को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, पंजाब से प्रयागराज तक स्पेशल ट्रेनों की सौगात, जानें Timing

10 Jan, 2026 10:04 AM

railways makes a major decision regarding the magh mela

माघ मेला को देखते हुए रेलयात्रियों की सुविधा के लिए 12 जनवरी से प्रयागराज के लिए स्पैशल एक्सप्रैस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

जालंधर (पुनीत): माघ मेला को देखते हुए रेलयात्रियों की सुविधा के लिए 12 जनवरी से प्रयागराज के लिए स्पैशल एक्सप्रैस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 04656/04655 अमृतसर-प्रयागराज अनारक्षित स्पैशल एक्सप्रैस, 04658/04657 फिरोजपुर कैंट-प्रयागराज अनारक्षित स्पैशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 04656 अमृतसर से प्रयागराज के लिए 12, 16, 21, 30 जनवरी व 13 फरवरी (05 ट्रिप) चलाई जाएगी। यह ट्रेन अमृतसर से सुबह 5.10 बजे प्रस्थान कर 23 घंटे 20 मिनट बाद सुबह 04.30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

वापसी दिशा में अनारक्षित स्पैशल ट्रेन संख्या 04655 प्रयागराज से अमृतसर के लिए दिनांक 13, 17, 22, 31 जनवरी व 14 फरवरी (05 ट्रिप) को प्रयागराज से रात्रि 8 बजे प्रस्थान कर 23 घंटे बाद शाम 7 बजे अमृतसर पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में ब्यास, जालंधर सिटी, फगवाड़ा, लुधियाना आदि स्टेशनों पर रूकेगी।

इसी तरह से 04658/04657 फिरोजपुर कैंट-प्रयागराज अनारक्षित स्पैशल एक्सप्रैस ट्रेन चलाई जा रही है। अनारक्षित स्पैशल ट्रेन संख्या 04658 फिरोजपुर कैंट से प्रयागराज के लिए 11, 28 जनवरी व 12 फरवरी (03 ट्रिप) संचालित होगी। यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट से दोपहर 1 बजे प्रस्थान कर 23 घंटे 20 मिनट बाद दोपहर 12.20 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी दिशा में अनारक्षित स्पैशल ट्रेन संख्या 04657 प्रयागराज से फिरोजपुर कैंट के लिए दिनांक 12, 29 जनवरी व 13 फरवरी (03 ट्रिप) चलेगी। यह ट्रेन प्रयागराज से रात्रि 11.40 बजे प्रस्थान कर 23 घंटे 50 मिनट बाद रात्रि 11.30 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में लोहियां खास, फिल्लौर, लुधियाना, ढंडारी कलां आदि स्टेशनों पर ठहरेगी।

