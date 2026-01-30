“पंजाब में गैंगस्टर राज, मुख्यमंत्री तुरंत दें इस्तीफ़ा” — रंधावा का CM मान पर बड़ा हमला

लुधियाना के मुल्लांपुर दाखा में कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘मनरेगा बचाओ’ रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखे हमले किए। रंधावा ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गहरी...

पंजाब डेस्क: लुधियाना के मुल्लांपुर दाखा में कांग्रेस द्वारा आयोजित ‘मनरेगा बचाओ’ रैली के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब की मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखे हमले किए। रंधावा ने पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में अब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में गैंगस्टर राज और गुंडा राज चल रहा है, जिससे आम लोग बेहद परेशान हैं। मोहाली की एक घटना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री के लिए बेहद शर्मनाक है कि एस.एस.पी. मोहाली के दफ़्तर के बाहर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई और पूरी घटना के फिल्मी अंदाज़ में वीडियो बनाए जा रहे हैं।

सुखजिंदर रंधावा ने मांग की कि यदि मुख्यमंत्री में ज़रा भी शर्म बची है, तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।