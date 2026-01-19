पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का घोटाला! सुखपाल खैहरा की आम आदमी पार्टी को बड़ी चेतावनी

कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का सड़क घोटाला करने जा रही है।

चंडीगढ़: कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का सड़क घोटाला करने जा रही है और इसके लिए सारे निर्देश अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। पार्टी पंजाब में 1000 करोड़ रुपये का गैर-जरूरी प्रोजेक्ट लागू करने जा रही है, जिसकी जरूरत नहीं है। दिल्ली वाले इसमें बड़ा कमीशन लेंगे। खैहरा ने कहा कि मोहाली जिले की सड़कें बाकी पंजाब से बेहतर हैं और 1000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से सिर्फ 83 किलोमीटर सड़कों का ही मेंटेनेंस हो रहा है। ये सिर्फ मोहाली जिले की सड़कें हैं, पूरे पंजाब की नहीं, जबकि पंजाब के गांवों की सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं और जहां जरूरत नहीं है और जनता ने कोई मांग नहीं की है, वहां 1000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाया गया है।

एक किलोमीटर पर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ रहा है। पंजाब के 383 रजिस्टर्ड P.W.D. और दूसरे डिपार्टमेंट को बाहर कर दिया गया है। सुखपाल खैहरा ने कहा कि पंजाब पर अभी 4.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और AAP पर पिछले 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो चुका है, लेकिन पिछली सरकारों के दौरान 30 साल में सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हुआ था। उन्होंने केजरीवाल पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के दूसरे हिस्सों में रैलियों में जाने के लिए हमारे सरकारी हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। अगर वह ऐसे काम करते रहे तो अगले एक साल में वह पंजाब को और भी ज्यादा कर्ज में डुबो देंगे।

सुखपाल खैहरा ने कहा कि यह पंजाब के ठेकेदारों के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रही है और AAP लगातार धोखा और ठगी कर रही है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वे इस मुद्दे को ठीक से उठाएं ताकि हमारा 1000 करोड़ रुपये बच सकें। उन्होंने AAP को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन सरकार बदलेगी, इन सब चीजों की जांच होगी और फिर उन्हें फंसाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से भी सीधा-सादा रहने को कहा और सरकार से अपने गलत कामों का जवाब देने की बात कही। सुखपाल खैहरा ने कहा कि उक्त टेंडर बंद कर देना चाहिए और अगर यह पैसा खर्च करना ही है तो गांव की सड़कों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे गलत काम बंद होने चाहिए।

