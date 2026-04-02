एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन को 592 शिकायतें मिलीं, फिरौती की धमकियों में तरनतारन सबसे आगे

पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​के जारी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें दर्ज करने में तरनतारन जिला राज्य में टॉप पर है। यह हेल्पलाइन 21 जनवरी, 2026 को शुरू की गई थी और तब से अब तक कुल 592 शिकायतें...

नेशनल डेस्क: पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ​​के जारी लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतें दर्ज करने में तरनतारन जिला राज्य में टॉप पर है। यह हेल्पलाइन 21 जनवरी, 2026 को शुरू की गई थी और तब से अब तक कुल 592 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 70 कॉल अकेले तरनतारन से रजिस्टर हुई हैं।

तरनतारन के बाद इस लिस्ट में लुधियाना सिटी (53 कॉल) दूसरे और अमृतसर रूरल (52 कॉल) तीसरे नंबर पर है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, अब तक मिली कुल कॉल में से 502 का निपटारा कर दिया गया है, जबकि 63 FIR दर्ज की गई हैं। हालांकि, पुलिस ने यह भी कहा कि करीब 147 कॉल फेक पाई गईं।

एक्सटॉर्शन और विदेशी नंबर नेटवर्क

शिकायतों के एनालिसिस से पता चला कि ज़्यादातर मामले एक्सटॉर्शन से जुड़े हैं, जहाँ गैंगस्टर 40 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगते हैं। ये धमकियाँ अक्सर कनाडा, US या दूसरे देशों के विदेशी नंबरों से WhatsApp का इस्तेमाल करके दी जाती हैं। पुलिस के मुताबिक, गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा, लकी पटियाल और मान घनशामपुरिया जैसे गैंग इन कॉल्स में शामिल पाए गए हैं।

पुलिस की कार्रवाई और अपील

पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि यह हेल्पलाइन पीड़ितों को आगे आने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म दे रही है, जिससे गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिल रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह की फिरौती या धमकी मिले तो तुरंत 93946-93946 पर संपर्क करें ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके।