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ईरान को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट की चेतावनी: ट्रंप के कारण “अब और बिगड़ेंगे हालात”

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 11:15 AM

things going to get a lot worse from here col mcgregor on trump s action

डगलस मैकग्रेगर ने चेतावनी दी कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त नीति से हालात और बिगड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है।

Washington: अमेरिका के भू-राजनीतिक विशेषज्ञ और रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ जारी रणनीति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सख्ती जारी रही, तो हालात “और ज्यादा खराब” हो सकते हैं। मैकग्रेगर ने ट्रंप के हालिया भाषण को “निराशाजनक” बताया और कहा कि इसमें तनाव कम करने का कोई ठोस रास्ता नहीं दिखा। उन्होंने खासतौर पर ईरान के साथ बातचीत और कूटनीति की कमी पर सवाल उठाए।

 

होर्मुज़ बना वैश्विक चिंता का केंद्र
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है, वहां हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। मैकग्रेगर के मुताबिक यहां से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में 95% तक गिरावट आई है। ईरान ने कुछ देशों के जहाजों पर रोक या टोल लगाया इससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि महंगी ऊर्जा का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासकर AI और टेक कंपनियां, जिनका बिजनेस सस्ता ऊर्जा पर आधारित है। भारत, अफ्रीका और एशिया के देशों में भी चिंता बढ़ रही है।
 
 

ट्रंप की रणनीति पर सवाल
मैकग्रेगर ने कहा कि अमेरिका को अब कूटनीति अपनानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय टकराव का रास्ता चुना जा रहा है। उन्होंने इसे एक खतरनाक स्थिति बताते हुए कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था “तेज रफ्तार कार की तरह दीवार की ओर बढ़ रही है”। विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर अमेरिका-ईरान तनाव इसी तरह बढ़ता रहा, तो यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट में बदल सकता है। समाधान के लिए बातचीत और सहयोग ही एकमात्र रास्ता माना जा रहा है।
 

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