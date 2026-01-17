Main Menu

Exams से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का सख्त फैसला, जारी किए नए आदेश

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 04:32 PM

this work has become mandatory in colleges before exams

पंजाब यूनिवर्सिटी (P.U.) ने सालाना एग्जाम से पहले अपने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में CCTV कैमरे लगाने के ऑर्डर जारी किए हैं।

चंडीगढ़ (शीना): पंजाब यूनिवर्सिटी (P.U.) ने सालाना एग्जाम से पहले अपने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में CCTV कैमरे लगाने के ऑर्डर जारी किए हैं। ये ऑर्डर कुछ मान्यता प्राप्त कॉलेजों में गड़बड़ियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद जारी किए गए हैं। हाल ही में, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने पांच कॉलेजों के खिलाफ शिकायतों का समाधान किया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों को सभी मान्यता प्राप्त कैंपस में CCTV कैमरे लगाने को यकीनी बनाने का निर्देश दिया है।

P.U. इस समय श्री मुक्तसर साहिब, लुधियाना, होशियारपुर के अलावा पंजाब और चंडीगढ़ में 202 मान्यता कॉलेजों और 6 संवैधानिक कॉलेजों की निगरानी करता है। हाल ही में, एक लॉ स्टूडेंट ने श्री मुक्तसर साहिब के पी.यू. कैंपस में न्याय शास्त्र पेपर के दौरान परीक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। उसने खराब एग्जामिनेशन कंडीशन, सुपरविज़न में कमी और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल का हवाला दिया था।

पी.यू. के परीक्षा कंट्रोलर जगत भूषण ने कहा कि अगली परीक्षाओं से पहले, हम सभी एफिलिएटेड और संवैधानिक कॉलेजों को साफ निर्देश भेजेंगे और उनसे एग्जामिनेशन हॉल के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सभी क्लासरूमों में CCTV कैमरे लगाने के लिए कहेंगे। गौरतलब है कि अधिकारियों का कहना है कि पी.यू. कैंपस के अंदर ज़्यादातर क्लासरूम में पहले से ही CCTV कैमरे लगे हैं और यहां होने वाली परीक्षाएं पहले से ही कड़ी निगरानी में होती हैं।

