भाजपा नेता अश्वनी शर्मा का Tweet, जब सत्ता अपनी सीमाएं पार करती है, तो संविधान उसे सही रास्ते पर लाता है

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 03:34 PM

tweet of bjp leader ashwani sharma regarding the action on punjab kesari

चंडीगढ़: पंजाब केसरी ग्रुप की प्रिंटिंग प्रेस पर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा की गई कथित कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता और अश्वनी शर्मा ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के जरिए AAP सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया है।

अश्वनी शर्मा ने ट्वीट कर कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पंजाब केसरी ग्रुप की प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और वे अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला यह सिद्ध करता है कि जब सत्ता अपनी सीमाएं पार करती है, तो संविधान उसे सही रास्ते पर लाता है।

शर्मा ने आम आदमी पार्टी को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि, "AAP यह समझती है कि दबाव डालकर आवाज़ों को दबाया जा सकता है, लेकिन जो सरकार सच लिखने वालों को चुप कराना चाहती है, वह जनता के हित में कैसे काम करेगी?" इस फैसले के बाद प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है, और कई मीडिया संस्थानों ने इसे लोकतंत्र और पत्रकारिता की जीत के रूप में देखा है।

