Prostate Cancer : गलती से भी ये 5 संकेत अनदेखा न करें पुरुष, वरना सीधा मौत से होगा सामना!

नेशनल डेस्क : पुरुषों के स्वास्थ्य में उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिनमें प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं भी शामिल हैं। प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है और मूत्रमार्ग को घेरे रहती है। समय के साथ यह ग्रंथि धीरे-धीरे बड़ी हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में बढ़ा हुआ प्रोस्टेट कहा जाता है।

अधिकतर मामलों में यह समस्या 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों में होती है, लेकिन कभी-कभी यह कम उम्र के पुरुषों में भी देखी जाती है। प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण अक्सर पेशाब से जुड़ी समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और जान तक भी जा सकती है, इसलिए किसी भी लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के 5 मुख्य संकेत

1. कमजोर यूरिन स्ट्रीम

प्रोस्टेट बढ़ने का पहला और सबसे आम संकेत पेशाब की धार का कमजोर होना है। अगर पेशाब करने में अधिक समय लगता है या पेशाब की तेज़ धार पहले जैसी नहीं रही, तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रोस्टेट मूत्रमार्ग पर दबाव डाल रही है। इससे पेशाब का बहाव धीमा या रुक-रुक कर हो सकता है।

2. मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का एहसास

कई बार पेशाब करने के बाद भी लगता है कि मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं हुआ। बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना भी इसी का संकेत हो सकता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग पर दबाव डालता है, जिससे मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता।

3. पेशाब करने में कठिनाई

कुछ पुरुषों को पेशाब करने में समय लगता है या कठिनाई होती है। बार-बार पेशाब करने में देरी होना या पेशाब का ठीक से ना निकल पाना भी प्रोस्टेट बढ़ने का लक्षण हो सकता है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें।

4. रात में बार-बार पेशाब (नोक्टूरिया)

रात में बार-बार उठकर पेशाब करने की जरूरत होना भी प्रोस्टेट की समस्या का संकेत है। इसे अक्सर लोग उम्र बढ़ने के सामान्य लक्षण के रूप में लेते हैं। लेकिन लगातार यह समस्या नींद में खलल डाल सकती है और दिन के समय चिड़चिड़ापन या थकान पैदा कर सकती है।

5. पेशाब का बूंद-बूंद टपकना

कभी-कभी पेशाब करने के बाद कुछ बूंदें टपकती रहती हैं। यह भी बढ़े हुए प्रोस्टेट का संकेत हो सकता है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

प्रोस्टेट का इलाज

आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति ने प्रोस्टेट का इलाज आसान बना दिया है। पहले जहां ऑपरेशन आवश्यक होता था, अब दवाइयों और आधुनिक चिकित्सीय उपायों से भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही पेशाब या प्रोस्टेट से जुड़ा कोई लक्षण दिखे, उसे हल्के में न लें। जल्द से जल्द किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलकर जांच और उपचार कराना जरूरी है। समय पर इलाज कराने से समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता भी बनी रहती है।