Rain Alert: घने कोहरे से Ludhiana बेहाल, 22–23 जनवरी को आंधी-बारिश का Alert

Edited By Updated: 20 Jan, 2026 08:59 AM

weather alert

पंजाब की औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर में मौसम लगातार तेवर बदल

लुधियाना(खुराना): पंजाब की औद्योगिक नगरी लुधियाना शहर में मौसम लगातार तेवर बदल रहा है यहां दिन और देर रात के समय आसमान से गिर रहे घने कोहरे ने जहां शहरवासियों की परेशानियों को बढ़ा कर रखा हुआ है, वहीं दोपहर के समय में खिली धूप राहत देने की कोशिश कर रही है।

मौसम विभाग द्वारा सांझा की गई जानकारी के मुताबिक शाम ढलते ही महानगर में ठंड का प्रकोप जोर पकड़ रहा है जिसके कारण लोग ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं।मौसम संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब खेती बड़ी यूनिवर्सिटी में तैनात वैज्ञानिक डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने बताया कि सोमवार को महानगर में अधिकतम तापमान 21.2 जबकि न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।

उन्होंने बताया कि आसमान से लगातार गिरने वाले घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग द्वारा 19 से 21 जनवरी तक यैलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि 22 से लेकर 23 जनवरी तक आंधी और बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

