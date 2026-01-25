सोशल मीडिया पर मची हलचल... RJ महवश को अनफॉलो करने के बाद अब इस हसीना संग नजर आए युजवेंद्र चहल

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। आरजे महवश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबरों के बीच उन्हें बिग बॉस 13 फेम शेफाली बग्गा के साथ डिनर के बाद देखा गया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही...

स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट से ज्यादा इस बार वजह उनकी एक पब्लिक अपीयरेंस बनी है, जिसमें उन्हें बिग बॉस 13 से पहचान बनाने वाली शेफाली बग्गा के साथ देखा गया।

हाल ही में चहल और शेफाली को डिनर के बाद एक साथ स्पॉट किया गया। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट्स और फैन अकाउंट्स के जरिए सामने आईं। इस दौरान चहल ब्लैक शर्ट और ब्लू फेड जींस में नजर आए, जबकि शेफाली ने ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों का लुक काफी कैजुअल बताया जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात ने फैंस की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी।

यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है, जब चहल और आरजे महवश को लेकर भी चर्चाएं चल रही थीं। सोशल मीडिया पर वायरल स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। हालांकि, इस बारे में अब तक न तो चहल और न ही महवश की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। कुछ यूजर्स इसे सोशल मीडिया से जुड़ा सामान्य मामला भी बता रहे हैं।

इन सबके बीच शेफाली बग्गा के साथ चहल की मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। आमतौर पर शेफाली अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखती हैं, ऐसे में यह मुलाकात चर्चा का विषय बन गई। फिलहाल इसे एक सामान्य डिनर मीटिंग बताया जा रहा है।

गौरतलब है कि चहल की पर्सनल लाइफ पर तब से नजर बनी हुई है, जब उनका धनश्री वर्मा से अलगाव हुआ। दोनों ने साल 2020 में शादी की थी और 2024 में अलग होने का फैसला लिया, जिसके बाद उनका तलाक फाइनल हो गया। इसके बाद से चहल की हर सार्वजनिक मौजूदगी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनती रही है। फिलहाल उनकी किसी नई रिलेशनशिप को लेकर कोई पुष्टि या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।