T20 World Cup 2026: सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम का अचानक बदला प्रैक्टिस टाइम, मचा हड़कंप; जानें वजह

नेशनल डेस्कः टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले अहम मुकाबले से पहले अभ्यास सत्र के समय में बदलाव की खबरों ने नई चर्चा छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के चलते टीम ने अपने प्रैक्टिस शेड्यूल में फेरबदल किया, हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

प्रैक्टिस शेड्यूल में बदलाव

भारतीय टीम को गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अहम सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीम का अभ्यास सत्र शाम 6 बजे से 9 बजे तक होना था। हालांकि उसी दिन दोपहर में लगे चंद्र ग्रहण के कारण सत्र के समय में बदलाव की बातें सामने आईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ग्रहण की अवधि को ध्यान में रखते हुए अभ्यास सत्र को करीब एक घंटे आगे खिसका दिया गया।

हालांकि इस संबंध में टीम प्रबंधन या बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि बड़े मुकाबले से पहले टीम सकारात्मक माहौल में तैयारी करना चाहती थी। कई खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और दिनचर्या का पालन करते हैं, खासकर महत्वपूर्ण मैचों से पहले। ऐसे में यदि समय में बदलाव किया गया, तो इसे मानसिक तैयारी और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जा रहा है।

बदले हुए समय के अनुसार अभ्यास सत्र वानखेड़े स्टेडियम में ही आयोजित किया गया। खिलाड़ियों ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया और इंग्लैंड के खिलाफ रणनीति पर काम किया। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में छोटी से छोटी तैयारी भी निर्णायक साबित हो सकती है।

भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला

भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला हाई-वोल्टेज होने की उम्मीद है। दोनों टीमें इससे पहले भी नॉकआउट चरण में आमने-सामने आ चुकी हैं, जिससे इस भिड़ंत का रोमांच और बढ़ गया है। अब सभी की निगाहें मैदान पर होने वाले प्रदर्शन पर टिकी हैं, जहां असली परीक्षा खिलाड़ियों के कौशल और संयम की होगी। भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि टीम आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और फाइनल का टिकट हासिल करेगी।