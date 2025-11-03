Edited By Rahul Singh,Updated: 03 Nov, 2025 06:34 AM
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने आईसीसी ट्राॅफी उठाई। पूरे टूर्नामेंट में लड़कियों ने पूरे जोश के साथ ग्राउंड पर...
स्पोर्ट्स डैस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने आईसीसी ट्राॅफी उठाई। पूरे टूर्नामेंट में लड़कियों ने पूरे जोश के साथ ग्राउंड पर अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने महज 246 रन ही बना पाई। आइए जानें उन 3 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया।
1. शैफाली वर्मा
ओपनिंग करने आई शैफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरूआत दिलाई। शैफाली ने 111.54 की स्ट्राइक रेट से 78 गेंदों में 87 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके व 2 छक्के भी शामिल रहे। शैफाली ने पहले विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर दवाब बनाए रखा। साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया। शैफाली ने 2 विकेट हासिल किए।
2. दीप्ती शर्मा
मिडिल ऑर्डर में टीम को संभालने का काम दीप्ती शर्मा ने बखूबी निभाया। पांचवें नंबर पर आईं दीप्ती ने 58 गेंदों में 58 रनों कूी पारी खेली, जिसमें 3 चौके व 1 छक्का शामिल रहा। साथ ही दीप्ती ने गेंदबाजी करते हुए 9.3 ओवर में 39 रन देकर 5 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई।
3. रिचा घोष
फाइनल में बल्ले के साथ रिचा घोष ने 24 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली। यह पारी अंतिम ओवरों में आई जिसके दम पर टीम 298 रनों तक पहुंच पाई। रिचा ने इस दौरान 3 चौके व 2 छक्के लगाए।