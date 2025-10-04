टीम इंडिया आज करेगी बड़ा ऐलान, ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज में इन दो धाकड़ खिलाड़ियों की वापसी पक्की!

Edited By Mehak, Updated: 04 Oct, 2025 01:05 PM

नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली इस महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं। BCCI 4 अक्टूबर को यानि आज टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित कर सकता है, हालांकि स्क्वाड की तारीख को स्थगित करने की संभावना भी है।

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों दिग्गज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे हैं। रोहित और विराट ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली थी। इसके अलावा, इंग्लैंड टूर से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। उनकी गैरमौजूदगी में टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को दी गई और शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान बने।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज

भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई दौरा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान पहले 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली भी खेलते नजर आ सकते है। इसके बाद 5 टी20 मैचों की सीरीज होगी। वनडे सीरीज में कप्तानी रोहित शर्मा कर सकते हैं, जबकि विराट कोहली भी टीम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चोट के कारण हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

वनडे सीरीज:

19 अक्टूबर – पहला वनडे (पर्थ)

23 अक्टूबर – दूसरा वनडे (एडिलेड)

25 अक्टूबर – तीसरा वनडे (सिडनी)

2027 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू

हाल के हफ्तों में अफवाहें उड़ी थीं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद विराट और रोहित टीम से बाहर हो सकते हैं। हालांकि यह फिलहाल केवल अटकलें हैं। कुछ चयनकर्ताओं का मानना है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप तक टीम में नहीं रह सकते, और इस विषय पर जल्द ही बोर्ड में चर्चा होने की संभावना है। इस दौरे से टीम इंडिया को 2027 वर्ल्ड कप और आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की तैयारी का अच्छा मौका मिलेगा, जबकि रोहित और विराट की वापसी टीम के लिए खुशी की खबर है।



