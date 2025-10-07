तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा... धवन और चहल के वीडियो ने मचाया तहलका

वीडियो में बैकग्राउंड ऑडियो में आवाज आती है तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए। मजेदार बात यह है कि वीडियो में चहल को धवन का बेटा दिखाया गया है।

Shikhar Dhawan and Yuzvendra Chahal video : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल इन दिनों अपनी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा के लगातार लग रहे आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। धनश्री ओटीटी रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में चहल पर एक के बाद एक गंभीर बयान दे रही हैं। उन्होंने शो में यहां तक कह दिया कि “शादी के दो महीने के अंदर ही चहल ने मुझे धोखा दिया।”

इन बयानों के बीच अब चहल का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों के बीच ‘शादी’ को लेकर हंसी-मजाक का दिलचस्प सिलसिला चलता है। वीडियो में बैकग्राउंड ऑडियो में आवाज आती है – “तेरी शादी भी करवा देंगे बेटा, पहले मेरी शादी तो हो जाए।” मजेदार बात यह है कि वीडियो में चहल को धवन का बेटा दिखाया गया है। धवन की बात सुनकर चहल हैरान होकर पूछते हैं – “पापा, आपकी शादी?” तभी फ्रेम में धवन की गर्लफ्रेंड सोफिया एंट्री करती हैं, जिस पर धवन मुस्कुराते हुए कहते हैं – “यह है तेरी तीसरी मां।” इसके बाद धवन चहल को संतरा खिलाते हैं और दोनों हंसते हुए नजर आते हैं। यह फनी वीडियो कुछ ही समय में इंटरनेट पर वायरल हो गया।

शिखर धवन ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, “एक बार फिर से दूल्हा बनने का मन है बेटा, तो रुक जा थोड़ा।” फैन्स को यह वीडियो बेहद पसंद आया। कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा – “दो भाई और दोनों तबाही।” धवन के वीडियो हमेशा मजेदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया है। वहीं, दूसरी ओर चहल फिलहाल अपने खाली समय में मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जबकि धनश्री वर्मा शो में लगातार उन पर आरोप लगाती दिख रही हैं।

हाल ही में धनश्री ने अरबाज खान से बातचीत में कहा, “मेरा पार्टनर गलत था, फिर भी मैंने उसका साथ दिया।” उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है, लेकिन चहल ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच उनका यह मजाकिया वीडियो साफ इशारा देता है कि वह विवादों के बीच भी मुस्कुराना नहीं भूले हैं।