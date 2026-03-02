Aaj Ka Good Luck (3rd March 2026): आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (3rd March 2026): 3 मार्च 2026 को वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति विशेष फलदायी संकेत दे रही है। आज Moon (चंद्रमा) की स्थिति मन और भाग्य को प्रभावित करेगी, जबकि Sun (सूर्य) आत्मविश्वास और सफलता का कारक रहेगा। आइए जानते हैं...

Aaj Ka Good Luck (3rd March 2026): 3 मार्च 2026 को वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति विशेष फलदायी संकेत दे रही है। आज Moon (चंद्रमा) की स्थिति मन और भाग्य को प्रभावित करेगी, जबकि Sun (सूर्य) आत्मविश्वास और सफलता का कारक रहेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक, शुभ रंग, शुभ अंक और खास उपाय।



आज का विशेष उपाय (Universal Upay)

आज सुबह स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य मंत्र का जाप करें। इससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा और गुडलक बना रहेगा।



मेष (Aries) गुडलक

आज करियर और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं।

गुडलक मंत्र: ॐ मंगलाय नमः

क्या करें: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9



वृषभ (Taurus) गुडलक

धन लाभ और पारिवारिक सुख के संकेत।

गुडलक मंत्र: ॐ शुक्राय नमः

क्या करें: सफेद मिठाई का दान करें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6



मिथुन (Gemini) गुडलक

संचार और इंटरव्यू में सफलता मिलेगी।

गुडलक मंत्र: ॐ बुं बुधाय नमः

क्या करें: हरी मूंग का दान करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5



कर्क (Cancer) गुडलक

परिवार से शुभ समाचार मिल सकता है।

गुडलक मंत्र: ॐ सोमाय नमः

क्या करें: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2



सिंह (Leo) गुडलक

रुके हुए कार्य पूरे होंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

गुडलक मंत्र: ॐ घृणि सूर्याय नमः

क्या करें: गुड़ और गेहूं का दान करें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1



कन्या (Virgo) गुडलक

नौकरी और बिजनेस में प्रगति के संकेत।

गुडलक मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

क्या करें: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5



तुला (Libra) गुडलक

प्रेम जीवन में खुशखबरी मिल सकती है।

गुडलक मंत्र: ॐ शुक्राय नमः

क्या करें: सुगंधित इत्र का प्रयोग करें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6



वृश्चिक (Scorpio) गुडलक

गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

गुडलक मंत्र: ॐ अंगारकाय नमः

क्या करें: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9



धनु (Sagittarius) गुडलक

भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा से लाभ।

गुडलक मंत्र: ॐ बृं बृहस्पतये नमः

क्या करें: पीले वस्त्र धारण करें।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



मकर (Capricorn) गुडलक

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

गुडलक मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

क्या करें: काले तिल का दान करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8



कुंभ (Aquarius) गुडलक

नई जिम्मेदारी से लाभ मिलेगा।

गुडलक मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः

क्या करें: गरीबों को कंबल दान करें।

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4



मीन (Pisces) गुडलक

लव लाइफ और करियर दोनों में सफलता।

गुडलक मंत्र: ॐ नमो नारायणाय

क्या करें: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3



