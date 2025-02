फिलीपींस में अमेरिकी सेना के विमान क्रैश हादसे का वीडियो आया सामने, 4 लोगों की गई थी जान

इंटरनेशनल डेस्क। फिलीपींस में एक बड़ा हादसा हुआ जहां अमेरिकी सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना फिलीपींस के मागुइंदानाओ डेल सुर इलाके में एक खेत में हुई।

कैसे हुआ हादसा?

अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के अनुसार यह विमान एक नियमित मिशन पर था और फिलीपींस सरकार के अनुरोध पर खुफिया जानकारी निगरानी और टोही सहायता प्रदान कर रहा था। दोपहर करीब 2:30 बजे (फिलीपींस समयानुसार) विमान अचानक संतुलन खो बैठा और खेत में गिर गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान उड़ान के दौरान एक काराबाओ (जल भैंस) से टकरा गया जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह क्रैश हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और उसमें आग लग गई।

🇺🇸🇵🇭- US soldier among 4 killed in Philippines plane crash. The American army-contracted plane smashes into the rice field in the south of the country, 3 contractors are also among the dead. pic.twitter.com/NesmJDDl4v