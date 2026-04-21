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टाइम्स सम्मान में पावर्ड पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ा VTDS, भारत की उभरती रक्षा ताकत पर डाला प्रकाश

Edited By Updated: 21 Apr, 2026 06:55 PM

vtds joins times samman as powered partner

भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने और सशस्त्र बलों के साहस एवं समर्पण को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘टाइम्स सम्मान 2026 – ए ट्रिब्यूट टू इंडियन डिफेंस फोर्सेस’ का आयोजन सूर्या ऑडिटोरियम, कैंटोनमेंट, लखनऊ में किया गया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाने और सशस्त्र बलों के साहस एवं समर्पण को सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘टाइम्स सम्मान 2026 – ए ट्रिब्यूट टू इंडियन डिफेंस फोर्सेस’ का आयोजन सूर्या ऑडिटोरियम, कैंटोनमेंट, लखनऊ में किया गया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में सरकार, रक्षा क्षेत्र और उद्योग जगत से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तित्व एकत्रित हुए, जहाँ भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और सेवा को श्रद्धांजलि दी।

द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा सेंचुरियन फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित रक्षा क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

इस अवसर पर विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस (VTDS) ने सह-प्रायोजक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई। यह सहभागिता भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाने और देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
 

साहिल लूथरा द्वारा स्थापित विजयन त्रिशूल डिफेंस सॉल्यूशंस भारत की नई पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जो ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। कंपनी आधुनिक सैन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट-जनरेशन स्मॉल आर्म्स, उन्नत गोला-बारूद और प्रिसिजन-इंजीनियर्ड डिफेंस सिस्टम्स के विकास और निर्माण पर कार्य कर रही है। 
 

नवाचार और अनुसंधान-आधारित विकास के माध्यम से कंपनी भारत की स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी संभावनाएँ तलाश रही है।
इस कार्यक्रम में VTDS के संस्थापक और प्रबंध निदेशक साहिल लूथरा उपस्थित रहे और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य व्यक्तियों से संवाद किया। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति भारत के निजी रक्षा उद्योग की बढ़ती भूमिका और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसके योगदान को भी दर्शाती है।
सह-संस्थापक प्रिकांक्षा लूथरा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं और उन्होंने VTDS के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए इसके बढ़ते प्रभाव के प्रति उत्साह साझा किया।
साहिल लूथरा ने कहा: “VTDS के लिए टाइम्स सम्मान जैसे मंच से जुड़ना केवल प्रायोजन नहीं, बल्कि हमारे सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अवसर है। हमारा लक्ष्य विश्व-स्तरीय स्वदेशी रक्षा तकनीकों का विकास करना है, जो देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों को सशक्त बनाए और भारत की सामरिक क्षमताओं को और मजबूत करे।”
यह कार्यक्रम नीति निर्माताओं, रक्षा विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच भी बना, जहाँ भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सहयोग और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

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