Silver Price Today: आज क्या है चांदी का भाव? खरीदने से पहले देखें लेटेस्ट रेट

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 04:45 PM

silver rate 27 february 2026

27 फरवरी 2026, शुक्रवार की सुबह चांदी के दाम लगभग स्थिर रहे। मामूली बढ़त के साथ चांदी 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती दिखी। पिछले कुछ दिनों में आई तेजी के बाद आज बाजार में हल्की सुस्ती देखने को मिली है।

Silver Price Today: 27 फरवरी 2026, शुक्रवार की सुबह चांदी के दाम लगभग स्थिर रहे। मामूली बढ़त के साथ चांदी 2,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार करती दिखी। पिछले कुछ दिनों में आई तेजी के बाद आज बाजार में हल्की सुस्ती देखने को मिली है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या हाल?

वैश्विक बाजार में हाजिर चांदी का भाव 87.28 डॉलर प्रति औंस के करीब बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि जनवरी महीने में चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर चुकी थी, जिसके बाद से निवेशकों की नजर इस धातु पर बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी कायम रहती है तो कीमतें 90 से 92 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं।

 क्यों बढ़ रही है चांदी में दिलचस्पी?

दुनिया भर में टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। सोने के साथ-साथ चांदी को भी सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है।

अब बाजार की नजर अमेरिकी केंद्रीय बैंक Federal Reserve की जनवरी बैठक के मिनट्स पर है। इससे ब्याज दरों को लेकर आगे की दिशा तय हो सकती है, जिसका असर कीमती धातुओं पर पड़ना तय माना जा रहा है।

Bihar Silver Rate Today: प्रमुख शहरों में क्या है रेट? (प्रति किलो)

बिहार में शादी-विवाह और निवेश के लिहाज से चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है। 27 फरवरी को प्रमुख शहरों में अनुमानित खुदरा भाव इस प्रकार रहे:

 पटना

₹2,85,500 प्रति किलो

 गया

₹2,85,200 प्रति किलो

मुजफ्फरपुर

₹2,85,600 प्रति किलो

 भागलपु

₹2,85,400 प्रति किलो

नोट: ज्वेलर्स के मेकिंग चार्ज और टैक्स के अनुसार कीमतों में हल्का अंतर संभव है।

क्या आगे और बढ़ेगी चांदी?

कमोडिटी एक्सचेंज Multi Commodity Exchange (MCX) पर हाल के सत्रों में चांदी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर वैश्विक संकेत सकारात्मक रहे और डॉलर में कमजोरी आती है तो कीमतों में फिर तेजी देखी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश के लिहाज से चांदी मध्यम अवधि में आकर्षक विकल्प बनी रह सकती है, लेकिन रोजाना के उतार-चढ़ाव पर नजर रखना जरूरी है।

