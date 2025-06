वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़कर ₹29.49 लाख करोड़ पहुंचा: सरकारी आंकड़े

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (Agriculture and Allied Sectors) का सकल उत्पादन मूल्य (Gross Value of Output - GVO) 54.6% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹29.49 लाख करोड़ हो...

नई दिल्लीः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (Agriculture and Allied Sectors) का सकल उत्पादन मूल्य (Gross Value of Output - GVO) 54.6% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹29.49 लाख करोड़ हो गया है। यह आंकड़े स्थिर कीमतों (2011-12 के आधार) पर हैं।

यह जानकारी 'Statistical Report on Value of Output from Agriculture and Allied Sectors (2011-12 to 2023-24)' नामक वार्षिक रिपोर्ट के तहत जारी की गई है।

प्रमुख आंकड़े:

2011-12 में कृषि GVO 19.08 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में ₹29.49 लाख करोड़ हो गया।

वर्तमान कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) 225% बढ़कर ₹15.02 लाख करोड़ से ₹48.78 लाख करोड़ पहुंच गया है।

यह रिपोर्ट फसल, पशुपालन, वानिकी एवं लॉगिंग, और मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों के उत्पादन मूल्यों का विस्तृत विवरण देती है।

फसल क्षेत्र का वर्चस्व बरकरार

2023-24 में कृषि क्षेत्र के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान फसल क्षेत्र का रहा, जिसका GVO 15.95 लाख करोड़ रहा और यह कुल GVO का 54.1% था।

अनाज और फल-सब्ज़ियों ने फसल क्षेत्र के कुल GVO का 52.5% हिस्सा दिया।

चावल और गेहूं ने 2023-24 में सभी अनाजों के कुल GVO का लगभग 85% योगदान दिया।

राज्यवार योगदान

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और हरियाणा ने अनाज GVO में संयुक्त रूप से 53% योगदान दिया। उत्तर प्रदेश का योगदान घटकर 18.6% (2011-12) से 17.2% (2023-24) हो गया, फिर भी यह सबसे ऊपर रहा।

फल और सब्ज़ी क्षेत्र में बदलाव

केले का GVO 47,000 करोड़ रहा, जो आम (₹46,100 करोड़) से अधिक रहा। 2011-22 तक आम सबसे ऊपर था।

आलू सब्ज़ी वर्ग में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जिसका GVO 2011-12 में ₹21,300 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹37,200 करोड़ हो गया।

फूलों की खेती में जबरदस्त वृद्धि

फ्लोरिकल्चर (फूलों की खेती) का GVO लगभग दोगुना होकर ₹17,400 करोड़ (2011-12) से बढ़कर ₹28,100 करोड़ (2023-24) हो गया, जो बागवानी में बढ़ती व्यावसायिक रुचि को दर्शाता है।