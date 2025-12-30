Main Menu

न्यू ईयर पर यूरोप की रेल सेवाएं ठप्प ! ब्रिटेन-फ्रांस रेल संपर्क बाधित, यात्रियों से सफर टालने की अपील

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 08:13 PM

eurostar urges train passengers not to travel because of disruption in channel

चैनल टनल में तकनीकी खराबी के कारण Eurostar रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं। ओवरहेड पावर सप्लाई में दिक्कत और एक Le Shuttle ट्रेन के फेल होने से देरी व रद्दीकरण हुआ। Eurostar ने यात्रियों से यात्रा स्थगित करने की अपील की है।

London: चैनल टनल में तकनीकी खराबी के कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच चलने वाली Eurostar रेल सेवाएं मंगलवार को बुरी तरह प्रभावित हुईं। इस स्थिति को देखते हुए Eurostar ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा किसी अन्य तारीख के लिए टाल दें। Eurostar के अनुसार, ओवरहेड पावर सप्लाई में समस्या और एक Le Shuttle ट्रेन के खराब हो जाने के कारण कई ट्रेनों में भारी देरी हुई है और कई सेवाएं रद्द करनी पड़ी हैं।

 

Le Shuttle ट्रेनें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच वाहनों को ले जाने का काम करती हैं। कंपनी ने बयान जारी कर कहा, “हम अपने सभी यात्रियों से जोरदार अपील करते हैं कि वे अपनी यात्रा किसी दूसरी तारीख के लिए स्थगित करें। कृपया स्टेशन पर तब तक न आएं, जब तक आपके पास यात्रा का पक्का टिकट न हो।”  यह अव्यवस्था ऐसे समय पर सामने आई है जब न्यू ईयर ईव की छुट्टियों के कारण यात्रा का दबाव चरम पर है। 

हजारों यात्री पहले से ही साल के अंत की छुट्टियों के लिए सफर कर रहे हैं, जिससे रेलवे स्टेशनों और सीमावर्ती मार्गों पर भीड़ बढ़ गई है। अधिकारियों ने कहा है कि तकनीकी समस्या को दूर करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन फिलहाल यात्रियों को वैकल्पिक योजनाएं बनाने की सलाह दी गई है। 

