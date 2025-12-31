Delhi Weather Alert: धुंध की चादर में लिपटा दिल्ली-NCR, 1 जनवरी को बारिश के आसार, एयरपोर्ट ने जारी की Advisory

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 31 Dec, 2025 09:20 AM

साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत से पहले दिल्ली-एनसीआर भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बुधवार सुबह राजधानी और आसपास के इलाकों में दृश्यता (Visibility) इतनी कम रही कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम...

Delhi Weather : साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत से पहले दिल्ली-एनसीआर भीषण कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बुधवार सुबह राजधानी और आसपास के इलाकों में दृश्यता (Visibility) इतनी कम रही कि सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है।

एयरपोर्ट पर कैटेगरी III प्रोटोकॉल लागू

घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात पर पड़ा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ानें अब 'कैटेगरी III' (CAT III) प्रोटोकॉल के तहत संचालित हो रही हैं। इसका मतलब है कि केवल विशेष तकनीक से लैस विमान और पायलट ही लैंड या टेक-ऑफ कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति जरूर जांच लें।

ट्रेनों और सड़कों की रफ्तार थमी

हवाई सफर के साथ-साथ रेल और सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। दिल्ली आने-जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनें 3 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।

1 जनवरी को बारिश और फिर शीतलहर का वार

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। संभावना जताई गई है कि 1 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आएगी और भीषण शीतलहर (Cold Wave) का दौर शुरू होगा। फिलहाल बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में गलन बढ़ा दी है।