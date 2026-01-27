सेंसेक्स 319 अंक की तेजी के साथ 81,857 पर बंद, निफ्टी 25,170 के पार

शेयर बाजार में आज यानी 27 जनवरी को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 319 अंक की तेजी के साथ 81,857 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी भी 126 अंक उछलकर 25,175 के स्तर पर क्लोज हुआ।

एशियाई बाजारों में मजबूती देखने को मिली, जहां दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 2.73 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,084 के स्तर पर पहुंच गया है। जापान का निक्केई इंडेक्स 0.85 प्रतिशत चढ़कर 53,333 पर कारोबार कर रहा है। वहीं हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 27,126 और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 4,139 पर पहुंच गया है।

अमेरिकी बाजारों में भी 26 जनवरी को मजबूती देखने को मिली थी। डाउ जोन्स 0.64 प्रतिशत की बढ़त के साथ 49,412 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डेक इंडेक्स 0.43 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.50 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए थे।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली का सिलसिला हालांकि जारी है। 23 जनवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,191 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगभग 3,173 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर बाजार को सहारा दिया। दिसंबर 2025 में विदेशी निवेशकों ने कुल 34,350 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की थी, जबकि इसी अवधि में घरेलू निवेशकों ने 79,620 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

